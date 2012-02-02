Кіровоград отримає 350 тис. євро на апарати «штучної нирки»

Кіровоградська міська центральна лікарня в рамках створення відділення гемодіалізу отримає від німецької компанії «B. Braun avitum ag» 350 тис. євро на встановлення апаратів «штучної нирки».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Кіровоградській міській раді за підсумками зустрічі міського голови Кіровограда Олександра САІНСУСА з німецькими партнерами.

Зустрічі передувало ознайомлення німецьких партнерів із міськими медичними закладами, їхньою технічною оснащеністю, кваліфікацією медперсоналу та можливостями розширення потужностей. Після цього було прийнято рішення запровадити пілотний проект створення відділення гемодіалізу саме в Кіровограді.

За інформацією офіційного представника компанії «B. Braun avitum ag» в Україні Людмили РУДЕНКО, німецька сторона зобов’язується на першому етапі реалізації проекту інвестувати в нього близько 350 тис. євро, встановивши до 10 апаратів «штучної нирки» з усіма необхідними витратними і супутніми матеріалами та медпрепаратами. Також іноземні партнери беруть на себе підготовку персоналу й подальше сервісне обслуговування обладнання. А кіровоградська сторона – виділяє для майбутнього відділення приміщення, ремонтує його, утримує в подальшому, забезпечує медперсоналом тощо.

У майбутньому німецька компанія готова вкладати кошти також у матеріально-технічний розвиток інших напрямків медицини, зокрема, кардіології, протезування тощо.

Сьогодні на гемодіалізі в Кіровоградській обласній лікарні перебувають 32 пацієнти, ще 20 потребують такого лікування.