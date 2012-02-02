Місто Мостиська другу добу залишається без води

У Львівській області внаслідок численних поривів на водогоні мешканці міста Мостиська другу добу залишаються без водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, 1 лютого о 06.00 по вул. Міцкевича в м. Мостиська виявлено порив водопроводу діаметром 150 мм., внаслідок чого було припинено водопостачання міста.

О 16.00 силами аварійної бригади МПК «Водоканал» водопостачання було відновлено. Разом з тим о 17.00 по вул. Міцкевича було виявлено новий порив водопроводу діаметром 150 мм. Станом на 03.45 на місці аварії прорито 4 метри траншеї, проведено перечеканку чавунних труб. Після подачі води, о 04.45, було виявлено виток води в іншому місці.

Впродовж дня, 1 лютого, особовим складом Мостиського районного відділу МНС здійснено підвезення води в кількості 2 тис. літрів для забезпечення роботи котельні загальноосвітньої школи №2.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області, станом на 2 лютого аварійно-відновлювальні роботи у м. Мостиська тривають. На місці працює оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.