Дві донецькі лікарні отримали унікальні томографи

Сьогодні в Донецьку міські лікарні №14 і №17 отримали новітнє медичне обладнання – унікальні мобільні томографи, аналогів яких немає в Україні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю Донецької міської ради, томографи придбано за рахунок державного бюджету, в рамках реформування охорони здоров`я в регіоні.

За словами головного лікаря Донецької лікарні № 14 Валерія ІЛЛЮКА, новий томограф дозволяє діагностувати мозкові інсульти на найбільш ранніх стадіях. «Завдяки ранній діагностиці ми зможемо врятувати життя та здоров`я людей. На цьому томографі, окрім голови та шиї, можна проводити дослідження кінцівок і суглобів, обстежувати новонароджених і маленьких дітей. Відмінною рисою томографа є його мобільність. Це дуже важливо. Політравми, черепно-мозкові травми, приміром при ДТП, взагалі в будь-якій ситуації, коли хворого не можна транспортувати», - зазначив В.ІЛЛЮК.

Представник компанії постачальника Сергій КУЦЕВЛЯК підкреслив, що «унікальність томографа в тому, що він єдиний у світі не потребує захисту від рентген-випромінювання». «Сьогодні лікарі з усієї України приїхали до Донецька, оскільки саме сюди прийшли перші в Україні подібні апарати», - сказав С.КУЦЕВЛЯК.

У свою чергу секретар міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО заявив, що проблема інсультів у Донецьку - досить гостра. «Саме тому наше місто стало першим у програмі. У нас дуже серйозна ситуація з інсультами. Ще один момент – історично склалося, що Донецьк будувався не кільцями навколо центральної площі, а лініями. Саме тому місто дуже розтягнуте. Петровський район віддалений від центру, а везти хворого з інсультом 30 км не завжди можна. Хочеться, щоб таких томографів було більше, щоб вони були в кожній лікарні. Лікарні потребують модернізації, й ми поки на початку шляху», - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

В управлінні зв`язків із громадськістю також поінформували, що подібної техніки в Україні досі не було: всього таких томографів у світі поки трохи більше 300 (у Росії – 10). Українські лікарі-рентгенологи, рентген-лаборанти, лікарі-неврологи два тижні навчалися працювати на новітньому обладнанні. Вартість кожного томографа - 5 млн. 782 тис. грн., винайдений і виробляється в США з 2007 року.

