На Хмельниччині обмежено автобусне сполучення

На Хмельниччині через низьку кількість пасажирів і сильні морози обмежено автобусне сполучення майже на 100 маршрутах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє обласна державна телерадіокомпанія “Поділля-Центр”.

Згідно з повідомленням, в області призупинено деякі приміські та міжміські рейси.

Серед них: Тульчин-Нетішин, Хмельницький-Сатанів, Вінниця-Сатанів, Хмельницький-Ямпіль, Хмельницький-Рівне, Волочиськ-Нова Ушиця, Хмельницький-Кунів, Хмельницький-Пижівка, Хмельницький-Славута.

Також тимчасово обмежено автобусне сполучення з приміськими селами Іванківці, Карпівці, Гвардійськ, Городок, Зеленці.