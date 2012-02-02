У Черкаській області через морози закрили всі школи

Сьогодні у Черкаській області призупинено навчальний процес у всіх школах регіону в зв’язку зі зниженням температури.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації.

Через морози, які сягнули позначки понад -20°С, 115 тис. 283 учнів загальноосвітніх шкіл області відправили по домівках. Ці вимушені канікули у школах триватимуть до 5 лютого.

Вже 6 лютого, зважаючи на температуру повітря, Головне управління освіти і науки Черкаської ОДА визначатиметься, чи призупиняти й надалі навчальний процес.



