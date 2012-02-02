У Києві міліція знайшла 8-річну дівчинку, яка втікла з дому
18:16, 02 лютого 2012Новини регіонів
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Пішла від батьків через негаразди
Співробітники столичної міліції знайшли 8-річну дівчинку, яка сьогодні зникла в Голосіївському районі Києва.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, дівчинку було знайдено на вулиці у цьому ж районі, де вона мешкає з батьками.
Як з’ясувалося, дитина пішла від батьків через негаразди, пов’язані із навчанням.
Стан здоров’я дитини задовільний, її передано батькам.
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