На заході Криму буде курорт світового рівня

На західному узбережжі Криму буде створено курортну зону світового рівня вартістю близько 5 млрд. доларів, з яких 1,2 млрд. дол. планується отримати з державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, проект розвитку західного узбережжя Автономної Республіки був презентований 2 лютого у рамках робочої наради з пріоритетних питань розвитку туризму і курортів у Криму за участі віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив на необхідності створення сучасної інфраструктури в Західному Криму і повної модернізації автомобільної дороги Євпаторія - Сімферополь (аеропорт).

«Наступного тижня ми зустрінемося з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, запросимо на зустріч керівництво Криму - і це вже буде офіційний старт проекту. Крім того, треба негайно починати проектування і підготовку технічного обгрунтування траси Сімферополь - Євпаторія », - цитує прес-служба Б.КОЛЕСНІКОВА.

