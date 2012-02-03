На Харківщині чотири села сидять без світла

Аварія на електропідстанції

Вчора о 21.24 у с. Геївка Зміївського району Харківської області через аварію вийшла з ладу електропідстанція, внаслідок чого було знеструмлено 4 села, де проживають 977 осіб. Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працюють бригади обленерго. Ситуація перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Харківській області.



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter