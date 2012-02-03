На Харківщині чотири села сидять без світла

09:14, 03 лютого 2012
Новини регіонів
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Аварія на електропідстанції

Вчора о 21.24 у с. Геївка Зміївського району Харківської області через аварію вийшла з ладу електропідстанція, внаслідок чого було знеструмлено 4 села, де проживають 977 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працюють бригади обленерго.

Ситуація перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Харківській області.
 

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