В Одесі водій Toyota збив трьох осіб на автобусній зупинці

В Одесі внаслідок наїзду автомобіля Toyota Avensis на зупинку громадського транспорту під колеса іномарки потрапили троє пішоходів, які чекали рейсовий автобус.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі ДАІ Одеси.

«ДТП сталося на вулиці Космонавта Комарова, - уточнила прес-секретар міського ДАІ Алла МАРЧЕНКО. - 29-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням на слизькій магістралі, і машину занесло на тротуар, де були збиті троє пішоходів - дві жінки 30 і 58 років, а також 24-річний чоловік».

Постраждалі отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості та були доставлені з переломами та забоями до міської лікарні № 11, уточнила вона. При цьому А.МАРЧЕНКО додала, що сама іномарка зупинилася тільки від удару об залізобетонний стовп і стіну будинку.

За попередніми даними, водій іномарки був тверезий, правоохоронці уточнюють обставини події.