Служба порятунку очищає від бурульок лише 2 об’єкти на день

Комунальна служба порятунку при Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації встигає очистити від бурульок лише 2 об’єкти на день.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

Він зазначив, що наразі служба отримує велику кількість заявок від дитячих садочків та шкіл. Ці об’єкти, а також лікарні та адміністративні будівлі обслуговуються безкоштовно.

Водночас, наголосив В.ПШЕНИЧНИЙ, через велику кількість заявок від навчальних закладів приватні заявки службою не приймаються.

Бюджету один день роботи комунальної служби порятунку коштує 4-5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з морозами у Києві було повністю призупинено роботу всіх 510 загальноосвітніх навчальних закладів.