У Сєвєродонецьку - нова хвиля самогубств
10:36, 03 лютого 2012Новини регіонів
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Третій випадок цього року
У Сєвєродонецьку з висоти сьомого поверху впав чоловік, який отримав травму, несумісну з життям.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Луганській області.
Цього року у Сєвєродонецьку вже трапилися подібні випадки: 10 січня 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з висоти четвертого поверху впав літній чоловік. Обидві особи загинули.
У листопаді минулого року у місті сталося п’ять подібних фактів суїциду.
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