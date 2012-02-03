У Києві на мосту Патона зіткнулися 7 авто: 5 людей у лікарні

Сьогодні вранці у Києві на мосту ім. Патона зіткнулися 7 автомобілів, п’ятеро осіб отримали травми різного ступеню важкості.

Як повідомили УНІАН в управлінні столичної ДАІ, за попередніми даними, винуватцем ДТП був водій автомобіля «БМВ», який рухався з правого берегу на лівий і скоїв зіткнення з автомобілем «Шкода».

