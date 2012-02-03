В Івано-Франківську припинено навчання у вишах
11:06, 03 лютого 2012Новини регіонів
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Через люті морози
Сьогодні в Івано-Франківську через сильні морози припинено навчання у ряді вишів.
Як повідомили УНІАН у ректоратах, не вчаться сьогодні студенти денної форми навчання Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Івано-Франківського національного медичного університету та приватного університету «Галицька академія».
Також окремі вищі навчальні заклади скоротили тривалість пар.
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