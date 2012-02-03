В Івано-Франківську припинено навчання у вишах

Сьогодні в Івано-Франківську через сильні морози припинено навчання у ряді вишів.

Як повідомили УНІАН у ректоратах, не вчаться сьогодні студенти денної форми навчання Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Івано-Франківського національного медичного університету та приватного університету «Галицька академія».

Також окремі вищі навчальні заклади скоротили тривалість пар.