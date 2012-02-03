У Києві завершується реконструкція 12-ї клінічної лікарні

На завершальному етапі перебуває реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 12, що на вул. Підвисоцького, 4-А, відповідні роботи в якій проводять в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ особисто перевірив стан реконструкції приймального та спеціалізованих відділень клінічної лікарні № 12. Наразі зроблено капітальний ремонт першого поверху блоків А та В. Нині виконано всі оздоблювальні роботи, встановлено сантехнічні та електротехнічні прилади, змонтовано підвісну стелю. Завершується монтаж системи кондиціювання. Укладена підлога з лінолеуму та керамічної плитки. В оновлених блоках розташуються сучасні палати, операційне та діагностичне відділення, обладнане за світовими стандартами. У медичному обслуговуванні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу будуть задіяні, як базові, відділення кардіології, щелепно-лицевої хірургії, хірургії, неврології, травматології та ортопедії клінічної лікарні №12.

Згідно з вимогами УЄФА в лікарні було проведено навчання медпрацівників щодо надання медичної допомоги при великій кількості постраждалих.