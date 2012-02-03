На Волині оголосили штормове попередження

Волинський обласний центр з гідрометеорології на найближчі три дні оголосив штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

За прогнозом, 4-6 лютого на території області очікуються снігопади, хуртовини, швидкість вітру сягатиме до 10-12 м/с, на дорогах - ожеледиця та снігові замети.

Однак очікується послаблення морозів вночі - до 14-19 градусів, вдень - до 7-12 градусів. Опади мають припинитися 7 лютого.

Як зазначено в повідомленні, голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК вимагає від органів виконавчої влади на місцях, відповідних обласних служб негайно організувати роботу підрозділів МНС, облавтодору, обленерго, комунгоспу з моніторингу можливих ускладнень на дорогах та у населених пунктах, а також запобігання випадкам можливих надзвичайних ситуацій в системах електропостачання, комунальних мережах тощо.

Управління з питань надзвичайних ситуацій мобілізує ресурси для своєчасного залучення додаткових сил і засобів та оперативного реагування на ситуацію. Під особливим контролем – транспортне сполучення з населеними пунктами.

