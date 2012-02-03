У Солом’янському районі Києва без тепла - 14 будинків

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Київ. 3 лютого. УНІАН. У Солом’янському районі Києва через аварію у тепломережі на вулиці Пітерська без тепла залишились 14 житлових будинків.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, директор комунального підприємства «Залізничне» Віталій ГЛОТОВ поінформував, що наслідки аварії планують ліквідувати до кінця дня.

За його словами, це вже повторний прорив мережі за останній тиждень за цією адресою. Перший було усунуто у вівторок – комунальники замінили частину труби. Проте порив трубопроводу централізованого опалення діаметром 150 мм стався повторно, внаслідок чого без тепла залишилось 14 житлових будинків.

Наразі на об’єкті працюють аварійні служби району та «Київенерго». Фахівці замінять 10 метрів труби, упродовж дня наслідки аварії будуть ліквідовані. Ввечері розпочнуть роботи з підключення будинків до теплоносія.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Київенерго», фахівці компанії до кінця дня ліквідують пошкодження тепломереж на вул. Пітерській у Солом’янському районі та на вул. Олександрівській у Шевченківському районі.

На Солом’янці пошкодження трубопроводу централізованого опалення діаметром 150 мм було виявлено сьогодні о 8.30. Причина пошкодження – зношеність тепломережі, котра експлуатується з 1988 року.

Через пошкодження тимчасово припинено теплопостачання 16 будинків (13 житлових і 3 адміністративних). Будинки розташовані частково на вулицях Пітерській, Єреванській та Чоколівському бульварі.

Пошкодження на перетині вулиць Олександрівської та Естонської було виявлено сьогодні близько 10.00. Пошкодження сталося на бітум-перлітовому трубопроводі діаметром 300 мм також зношеність мережі, адже прокладена вона була 1974 року. Роботи з ліквідації аварії фахівці «Київенерго» проводитимуть на проїжджій частині дороги.

Без опалення тимчасово залишилися 32 будинки (21 житловий, 9 відомчих та 2 дитячі садки). Ці споживачі розташовані частково на вулицях Олександрівській, Невській, Щербакова та проспекті Перемоги.



