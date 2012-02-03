У Криму очікується сходження снігових лавин
13:53, 03 лютого 2012Новини регіонів
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На південних схилах
У горах Криму сьогодні можливе сходження снігових лавин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, «на південних схилах Ай-Петринської яйли є загроза сходження снігової лавини».
Крим вже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.
Як повідомляв УНІАН, у третій декаді січня на 51-52 кілометрі дорогі Ялта - Бахчисарай встався зсув снігу загальним об`ємом 70 кубометрів, під час інциденту ніхто не постраждав.
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