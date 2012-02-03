У школах Луганська канікули продовжили до 10 лютого

У зв`язку з низькою температурою повітря в Луганську вимушені канікули для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл продовжили до 10 лютого, учнів 5-11 класів - до 8 лютого (включно).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганську заняття в школах були припинені з 26 по 31 січня, потім - до 5 лютого.



