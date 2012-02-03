У школах Донецька через морози призупинено навчання

У школах Донецька з 3 до 6 лютого через морози призупинено навчальний процес.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«У Донецьку ухвалено рішення про призупинення навчального процесу в загальноосвітніх школах з 3 лютого до 6 лютого у зв`язку зі збереженням низької температури повітря. Рішення про відновлення занять буде ухвалено 6 лютого», - йдеться у повідомленні

Водночас у міськраді відзначили, що «для 1-4-х класів, батьки яких через обставини не можуть залишити їх вдома, в школах буде організоване дозвілля дітей у режимі роботи груп продовженого дня».

Раніше міськрадою було ухвалено рішення у зв`язку з низькою температурою повітря і сильним поривчастим вітром дозволити учням 1-4-х класів з 27 січня не відвідувати заняття за бажанням батьків до особливого розпорядження.

Для учнів 1-4-х класів, які відвідували навчальні заклади, уроки до сьогоднішнього дня проводилися у звичайному режимі.