На Тернопільщині затримали 27-річного ґвалтівника

У Тернопільській області затримали 27-річного ґвалтівника.

Як повідомив УНІАН начальник слідчого відділення Чортківського райвідділу міліції Борис СТУДЗІНСЬКИЙ, інформація про зґвалтування жительки Чорткова надійшла з районної лікарні. Потерпіла розповіла міліціонерами, що невідомий напав на неї, коли вона вийшла з крамниці. Чинити спротив жінка побоялась, оскільки нападник приставив до скроні пістолет, який, як згодом з’ясувалося, був іграшковим.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 27-річний житель одного із сіл району. Свої дії він пояснив тим, що був напідпитку.

Щодо нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (згвалтування із застосуванням фізичного насильства).