У всіх школах Луганської області призупинено заняття

У Луганській області сьогодні через люті морози навчальний процес призупинено у всіх школах.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ.

Крім того, за його словами, в області також призупинені заняття в 16 навчальних закладах 1-4 рівня акредитації (виші, технікуми), 29 професійно-технічних училищах.

О.ВОСТРЯКОВ також сказав, що керівництво територій Луганської області саме вирішує, коли відновлювати заняття в школах.

«Зважаючи на те, що синоптики прогнозують чергове значне зниження температури на початку наступного тижня (понеділок-вівторок), території, швидше за все, прийматимуть рішення про продовження призупинення занять в неділю, 5 лютого», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у зв`язку з низькою температурою повітря в Луганську вимушені канікули для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл продовжили до 10 лютого, учнів 5-11 класів - до 8 лютого (включно).