У Тернополі шахрайки видурили у дівчини 15 виробів із золота

У Тернополі шахраї видурили в 21-річної дівчини золотих виробів на 18 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до дівчини на вулиці підійшла невідома і спочатку запитала, як пройти в ательє, почала розповідати ппо свої здібності рятувати людей від чар та поробів. Слова жінки підтвердила її спільниця.

Студентці жінки запропонували позбутися проблем шляхом відмолювання гріхів, але ритуал потрібно було здійснити над «речами, що притягують прокляття, – грошима та золотими виробами». З собою дівчина золотих виробів не мала, але шахрайки пояснили, що «заради порятунку сім’ї» згодні зачекати, поки вона збігає додому і принесе цінності.

Дівчина принесла усі гроші, що знайшла вдома, та 15 виробів із золота. Одна з жінок почала щось шепотіти, а потім сказала, що для завершення ритуалу з отриманими цінностями повинна тричі обійти довкола будинку.

Дівчина зрозуміла, що її обманули, коли жінки зникли за рогом будинку і не повернулись. Після цього студентка звернулась до правоохоронців.