У Запоріжжі пенсіонерка віддала псевдо-міліціонеру 7,5 тис. грн

У Запоріжжі пенсіонерка віддала псевдо-міліціонеру 7 500 грн., щоб врятувати онука від відповідальності за ДТП, якого він не скоював.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції, інцидент стався у Заводському районі Запоріжжя.

«2 лютого до Заводського райвідділу Запоріжжя із заявою звернулася 83-річна жінка, якій зателефонував невідомий чоловік, який назвався міліціонером. Він розповів, що онук пенсіонерки потрапив у ДТП, і щоб уникнути відповідальності, необхідно заплатити близько 7500 грн. Пенсіонерка принесла кошти у вказане місце. І тільки потім дізналася, що потрапила на гачок шахрая», - повідомили у відділі зв`язків з громадськістю.

Усвідомивши, що сталося, пенсіонерка звернулася до справжніх міліціонерів.

На сьогодні зловмисника затримано.

Ведеться слідство.