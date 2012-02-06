У Херсоні водоканал забруднив річку Веревчина

Прокуратура Херсонської області виявила факт забруднення річки Веревчина в Херсоні місцевим водоканалом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, встановлено, що міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) м. Херсона», порушуючи технологічний регламент роботи очисних споруд, здійснювало скидання стічних вод у річку Веревчина. Стоки скидалися в річку після проходження первинного очищення на очисних спорудах, але без проведення доочищення на відповідних біоставках. При цьому не дотримувалося виконання нормативів на наявність забруднюючих речовин у стічних водах, як цього вимагає Водний кодекс України.

Відповідно до журналу первинного обліку водовідведення, впродовж липня – листопада 2011 року в річку Веревчина було скинуто більш як 7,2 млн. куб. м стічних вод.

Державною екологічною інспекцією в Херсонській області за адресою керівництва водоканалу внесено розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства.

Зараз проводиться розрахунок збитків, завданих державі в результаті порушення законодавства про охорону і раціональне використання водних ресурсів, після чого буде ухвалено рішення про ступінь відповідальності винних у забрудненні.