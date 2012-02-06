У Чернігові горів склад

У Чернігові на території фірми "ЮТВ" горіло складське приміщення, які орендує для виробництва металевої огороджувальної сітки приватний підприємець.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в Чернігівській області.

Через 7 хвилин на місце події прибуло перше пожежно-рятувальне відділення. У цей час інтенсивне горіння відбувалося у побутовій частині складського приміщення, полум’я вийшло на дах і стало по ньому швидко поширюватися. Створилася загроза переходу вогню на сусідні орендовані іншими підприємцями складські приміщення. Загальна площа пожежі становила близько 400 кв. м. У зв’язку з цим було оголошено 2-й підвищений номер виклику, за яким на гасіння оперативно прибуло ще 4 відділення рятувальників.

Складність гасіння пожежі була зумовлена тим, що температура повітря була майже -30º. Через дві години пожежу було ліквідовано. Не допущено її розповсюдження на виробниче обладнання та у сусідні складські приміщення. Сума врятованого майна оцінюється майже у 50 тис. грн.

Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі.

За інформацією прес-служби Управління МНС в області, тільки за останні дві доби на Чернігівщині зареєстровано 25 пожеж, з яких 4 - на об’єктах та 17 - у житловому секторі. У 17-ти випадках причиною загоряння стало пічне опалення.