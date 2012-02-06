На Полтавщині внаслідок пожежі загинули троє осіб
09:55, 06 лютого 2012Новини регіонів
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Причина встановлюється
Вчора о 18.00 у с. Демченки Глобинського району Полтавської області у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб, які, за попередніми даними, загинули від отруєння продуктами горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежа самоліквідувалася, пожежні підрозділи не залучалися.
Причина виникнення пожежі та загибелі людей встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Полтавській області.
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