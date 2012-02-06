На Полтавщині внаслідок пожежі загинули троє осіб

Вчора о 18.00 у с. Демченки Глобинського району Полтавської області у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб, які, за попередніми даними, загинули від отруєння продуктами горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежа самоліквідувалася, пожежні підрозділи не залучалися.

Причина виникнення пожежі та загибелі людей встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Полтавській області.