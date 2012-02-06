У Луганській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Луганського енергетичного об`єднання», сьогодні очікується посилення вітру до 15-20 м/с, у зв`язку з чим усі підрозділи «ЛЕО» мобілізовано для оперативної ліквідації аварійних відключень.

За вихідні дні, 4-5 лютого, у Луганській області сталося три аварійні відключення: два у Лисичанську і одне в обласному центрі. «Це стандартна ситуація, кількість аварій не більше за звичайну. Аварії усунено упродовж години-двох», - йдеться у повідомленні.