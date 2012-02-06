У Луганській області частково відновили заняття у школах

У Луганській області сьогодні частково відновили заняття у школах.

Зокрема, як повідомив УНІАН заступник начальника Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ, заняття відновлено для всіх класів шкіл міста Алчевська і Краснодону, Кременського, Марківського, Станично-Луганського і Троїцького районів.

У містах Антрацит, Кіровськ, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, а також у школах Білокуракинського, Новопсковського і Сватівського районів продовжено вимушені канікули для учнів 1-4 класів.

На решті територій області заняття будуть призупинені ще 2-3 дні.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в Луганській області через сильні морози учбовий процес в усіх школах було призупинено.

Крім того, у області було призупинено заняття в 16 учбових закладах 1-4 рівні акредитації (виші, технікуми), 29 професійно-технічних училищах.

Керівництво територій Луганської області саме вирішує, коли відновлювати заняття у школах.

«З урахуванням того, що синоптики прогнозують чергове значне зниження температур на початку наступного тижня, території, швидше за все, ухвалюватимуть рішення про продовження призупинення занять у неділю, 5 лютого», - сказав заступник начальника Управління освіти і науки облдержадміністрації О.ВОСТРЯКОВ 3 лютого.