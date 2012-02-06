Запоріжжя: чоловік посварився з дружиною і намагався спалити

12:42, 06 лютого 2012
Новини регіонів
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Подружжя подали на розлучення

У Запоріжжі чоловік, посварившись з дружиною, намагався живою спалити її в торговому кіоску.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Запорізького главку міліції, злочин був скоєний у Хортицькому районі Запоріжжя – в одному з торгових кіосків по вул. Калнишевського.

«У господині кіоску склалися напружені стосунки з чоловіком і подружжя подали на розлучення. У день подачі заяви чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, прийшов на роботу до дружини і влаштував конфлікт, під час якого розмахував предметом, схожим на пістолет. На завершення скандалу облив дружину і кіоск розчинником, який мав при собі. Свідками того, що відбувалося, були дві продавщиці кіоску, одна з яких, побачивши, що чоловік дістав запальничку і погрожує підпалити кіоск, викликала наряд міліції», - розповіли у відділі по зв`язках з громадськістю.

Очевидно, злякавшись приїзду правоохоронців, чоловік заховався, не встигши здійснити погрози, утім через кілька годин був затриманий працівниками Хортицького РВ ГУМВС України в Запорізькій області.

«На сьогодні дії затриманого кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України «загроза вбивством». Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

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