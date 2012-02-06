На Рівненщині за одну добу замерзло троє людей

Три факти загибелі людей від переохолодження зафіксували за минулу добу спеціалісти управління МНС у Рівненській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМНС.

Тіло замерзлого чоловіка знайшли на узбіччі дороги поблизу села Велика Омеляна. Ще одного загиблого чоловіка виявлено й в селі Подоляни Гощанського району. Причиною смерті також стало переохолодження. Щоб врятуватися від смертельного морозу мешканцеві села Птича Дубенського району не вистачило кілька метрів – його тіло знайдене неподалік будинку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за період сильних морозів від переохолодження загинули 122 людини.