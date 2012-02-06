Медсестру, яка торгувала метадоном, засудили на 5 років

Медсестру і пацієнта, які торгували в херсонській лікарні мета доном, засудили на 5 років кожного.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Херсонській області, набув законної сили вирок Апеляційного суду Херсонської області стосовно двох осіб, які незаконно реалізовували нарковмісний лікарський засіб «метадон», використовуваний у замісній підтримуючій терапії для лікування хворих на наркоманію осіб.

Зокрема, суд кваліфікував дії підсудних за ч.2 ст.307 КК України як незаконне зберігання й збут наркотичних засобів, здійснені за попередньою змовою групою осіб і призначив покарання головному організатору оборудки, у вигляді позбавлення волі на 5 років у кримінально-виконавчій установі закритого типу з конфіскацією всього особистого майна.

Другий підсудний - колишня медсестра лікарні, також була визнана винною і засуджена до 5 років позбавлення волі, але у зв`язку з її щирим розкаянням і утриманням неповнолітньої дитини, жінка була звільнена зі встановленням 2-річного випробувального терміну.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року співробітники СБУ затримали співробітницю Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру, де була запроваджена так звана «метадонова програма», й одного з пацієнтів лікарні під час чергової спроби реалізації таблеток місцевим жителям.