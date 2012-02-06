На Хмельниччині захворюваність на туберкульоз зменшилася на 12%

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заявив, що 2011 року в області рівень захворюваності на туберкульоз зменшився на 12%, а смертність від усіх його активних форм - на 16%.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

За словами В.ЯДУХИ, Хмельниччина входить в десятку областей, де найефективніше борються з туберкульозом.

«Туберкульоз – соціальна проблема не тільки для нашої області, а й для держави. Багато було прогнозів в 2010 році щодо погіршення ситуації, але, дякувати Богу, вони не справдилися, і захворюваність на цю недугу в області, як і в Україні, вдалося суттєво зменшити. Ми робимо ставку не на констатацію фактів, а на профілактику захворювання», - зазначив губернатор.

На його думку, не останню роль у досягнення позитивних показників відіграло фінансування. Зокрема, у 2010 році заходи обласної програма з протидії захворюванню на туберкульоз профінансовані з обласного бюджету на 11,6 млн. грн., у 2011 році – на 15,6 млн. грн.

«Попри те, що і медики спрацювали, і координаційна рада, яка створена при облдержадміністрації, і програма, яка діяла впродовж останніх двох років, все таки 52 хворих на 100 тисяч населення – це ще велика цифра», - резюмував В.ЯДУХА.

Довідка УНІАН. Щорічно понад 30 тисяч українців захворюють на туберкульоз, близько 8 тисяч - помирають. За 15 років від моменту оголошення епідемії туберкульозу в Україні померло близько 150 тисяч громадян.

ВООЗ віднесла Україну до 3-ї категорії країн Європи – це країни з високим показником захворюваності на туберкульоз.