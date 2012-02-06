Хмельницький протитуберкульозний диспансер отримав рентгенапарат

Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер отримав рентгенапарат вартістю понад мільйон гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, на придбання медичного обладнання кошти виділив обласний бюджет.

Попередній ренгенапарат служить диспансеру ще з 1988 року. Термін його експлуатації завершився 16 років тому.

Крім цього, протягом 2010-2011 років на реконструкцію протитуберкульозного диспансеру з міського бюджету освоєно майже 12 млн. грн.

Довідка УНІАН. Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер – це сучасний медичний заклад площею 2,5 тисячі метрів квадратних. Розрахований на 150 відвідувачів у зміну. Денний стаціонар має 35 ліжкомісць. Є тут окрема котельня, власна електропідстанція, станція знезараження стічних вод.