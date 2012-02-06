На Житомирщині пожежа забрала життя трьох дітей

16:04, 06 лютого 2012
Новини регіонів
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Порушення правил експлуатації пічки

О 20.20 3 лютого в смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області в одноповерховому житловому будинку барачного типу, через порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 23.50 підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинуло троє дітей.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Житомирській області.

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