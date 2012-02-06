Харківщина: внаслідок пожежі загинула 5-річна дівчинка

У Харківській області внаслідок пожежі у приватному будинку загинула п’ятирічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, пожежа сталася вчора близько 21.00 у селі Жовтень Сахновщинського району.

Під час пожежі постраждала донька господаря будинку. Дівчинку 2006 року народження доправили до лікарні, проте від отруєння чадним газом вона померла.

Причина пожежі та сума збитків встановлюються.