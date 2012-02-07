"Швидка" не змогла доїхати до хворого через замети, він помер

На Тернопільщині через снігові замети швидка не змогла вчасно доїхати на місце виклику. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, карету швидкої учора викликав 62-річний тернополянин, який перебував у себе на дачі в селі Плотича Козівського району. Їдучи до хворого, автомобіль швидкої медичної допомоги застряг в снігах. Відтак на місце пригоди виїхав черговий караул Козівського районного МНС, який достав бригаду швидкої до місця виклику. Втім, хворого медикам врятувати уже не вдалося.