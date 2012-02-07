Під Одесою знайшли вмерзлу у лід людину
11:59, 07 лютого 2012Новини регіонів
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Причина смерті не встановлена
В Одеській області, на околиці райцентру Біляївка, у каналі протоки Дністра, знайдене вмерзле у лід тіло невідомої особи.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.
Причина смерті поки не встановлена.
За цим фактом правоохоронними органами розпочато розслідування, зазначили в облМНС.
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