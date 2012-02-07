Під Одесою знайшли вмерзлу у лід людину

В Одеській області, на околиці райцентру Біляївка, у каналі протоки Дністра, знайдене вмерзле у лід тіло невідомої особи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.

Причина смерті поки не встановлена.

За цим фактом правоохоронними органами розпочато розслідування, зазначили в облМНС.