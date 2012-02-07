У Кіровограді жінка отруїлася в’яленими бичками із супермаркету

У Кіровограді 25-річна жінка захворіла на ботулізм після вживання в’ялених бичків, що були придбані в одному із супермаркетів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Санітарно-епідеміологічної служби Кіровоградської області.

31 січня жінку було госпіталізовано до центральної клінічної лікарні Кіровограда. На сьогодні стан постраждалої - середньої важкості.

Для запобігання виникнення нових випадків ботулізму на вимогу Кіровоградської міської санепідстанції реалізація в’яленого бичка у торговельній мережі супермаркетів призупинена. Проводяться лабораторні дослідження даної риби на вміст збудника ботулізму і мікробіологічних показників. Про даний випадок захворювання поінформовано Київську обласну СЕС, під наглядом якої перебуває підприємство-виробник.

З початку 2012 року це вже другий випадок захворювання на ботулізм у Кіровоградській області. 23 січня до центральної клінічної лікарні Кіровограда була доставлена жителька с. Косівка Олександрійського району після вживання курячої тушонки домашнього виготовлення. Крім неї, тушонку споживали ще троє осіб, у тому числі дворічна дитина, але ознак отруєння у них виявлено не було. Постраждала перебуває на стаціонарному лікуванні.