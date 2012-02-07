На Луганщині створено 55 банків теплого одягу і взуття

У містах і районах Луганської області створено 55 банків теплого одягу і взуття для роздачі тим, хто цього потребує.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, в області діють 50 пунктів роздачі гарячої їжі та одягу і 146 пунктів обігріву, їх допомогою вже скористалися більш як 1 тисяча людей.

Ще 103 пункти обігріву організовано силами МНС. Тут вже надано допомогу більш як 3 тис. людей.

Для потерпілих від морозів передбачено 716 койко-місць у лікарнях і соціальних територіальних центрах області.

За даними головного управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації, всі будинки-інтернати регіону забезпечені необхідним запасом продуктів харчування, медикаментами, а також додатковим теплим одягом і взуттям. При цьому в приміщеннях соціальних установ постійно підтримується температура не нижче 18 градусів тепла.

Роботу з попередженню НП, викликаних посиленням морозів, відстежує в цілодобовому режимі обласний робочий штаб, який очолює голова ОДА Володимир ПРИСТЮК. Аналогічні оперативні штаби організовано у всіх містах і районах області.

Представниками оперативних штабів проводиться соціальне патрулювання з метою виявлення замерзаючих громадян як на вулицях, так і людей похилого віку, які живуть самотньо. Станом на 6 лютого, здійснено 25 вуличних рейдів і близько 4 тисяч обстежень, в результаті яких виявлено понад 530 громадян, які потребують допомоги.

З них 49 осіб переселено на час морозів у територіальні центри соціальної допомоги або інших стаціонарні установи. Окрім забезпечення продуктами харчування і теплим одягом надається допомога населенню в розчищенні снігу на подвір`ї і нарубанні дров, доставці вугілля, води, медикаментів, допомога у вирішенні проблеми опалювання житла, ремонту електропроводки, ремонту взуття, оформлення субсидії на отримання вугілля і комунальні послуги.