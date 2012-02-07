На Житомирщині від снігу обвалився дах зерносховища
15:06, 07 лютого 2012Новини регіонів
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Не витримав навантаження
На Житомирщині дах не витримав навантаження снігу та впав на зерносклад та сіносховище.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, до обласного управління МНС надійшло повідомлення, що у селі Торчин Коростишівського району в одному з сільгосппідприємств не витримали навантаження снігу та впали у середину дах зерноскладу та сіносховища.
"Площа зруйнованого даху зерноскладу становить - 400 м кв., сіносховища - 200 м кв. У приміщеннях зберігалася більша частина - десятки тонн пшениці, жита та сіна - врожаю 2011 року", - сказав С.УЛАНОВ.
Завдані збитки встановлюються.
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