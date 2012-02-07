На Житомирщині від снігу обвалився дах зерносховища

На Житомирщині дах не витримав навантаження снігу та впав на зерносклад та сіносховище.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, до обласного управління МНС надійшло повідомлення, що у селі Торчин Коростишівського району в одному з сільгосппідприємств не витримали навантаження снігу та впали у середину дах зерноскладу та сіносховища.

"Площа зруйнованого даху зерноскладу становить - 400 м кв., сіносховища - 200 м кв. У приміщеннях зберігалася більша частина - десятки тонн пшениці, жита та сіна - врожаю 2011 року", - сказав С.УЛАНОВ.

Завдані збитки встановлюються.