У Севастополі 36 осіб госпіталізовано з обмороженням

У Севастополі з початку поточного року в медичні установи міста з діагнозом «обмороження» госпіталізовано 36 осіб, зокрема 27 з них доставлені в лікарню за останню декаду – в період аномально низьких і не характерних для регіону температур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ на апаратній нараді в МДА.

Як повідомив В.ПОЛОГОВ, одна людина в результаті переохолодження на вулиці померла.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської аварії Мирослав САГАЙДАК повідомив, що в розгорнених у місті пунктах обігріву населення за період з 28 січня одержали допомогу більш як 1 тис. громадян без певного місця проживання.

Перший заступник, що проводив нараду, голова МДА Сергій САВЕНКОВ доручив відповідним службам приділити підвищену увагу бездомним людям у холодну пору року.