Херсонщина: штормовий вітер знеструмив 12 населених пунктів

У Генічеському районі Херсонської області в результаті штормового вітру були відключені 86 трансформаторних підстанцій.

Як повідомляє прес-служба Управління МНС у Херсонській області, станом на 7.00 вівторка, 7 лютого в Генічеському районі залишаються без електропостачання 12 населених пунктів - Гайове, Новодмитрівка, Щорсівка, Ярошки, Іванівка, Привільне, Плавське та інші села району.

Ремонтно-відновлювальні роботи виконують бригади Генічеських районних електромереж. Терміни відновлення електропостачання поки не повідомляються.

На сьогодні, 7 лютого, у Херсоні і Херсонській області оголошено штормове попередження.

За даними МНС, в регіоні у зв`язку з проходженням циклону над Чорним і Азовським морями, очікуються пориви північно-східного вітру до 25–30 м/с і зниження температури вночі до 23 градусів морозу.