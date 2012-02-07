У Вінниці медексперт вимагав у інваліда 3 тис. доларів

Служба безпеки України затримала співробітника Вінницького обласного центру медично-соціальної експертизи, який вимагав хабара у розмірі 3 тисяч доларів від жінки-інваліда за продовження терміну дії 2 групи інвалідності.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що лікар сам запропонував літній жінці-педагогу сільської школи, сплатити таку суму за документ, що буде довічно підтверджувати її інвалідність.

Співробітники СБУ затримали працівника медичної установи «на гарячому» під час одержання хабара у його службовому кабінеті – приміщенні медичної соціально-експертної комісії.

У ході обшуку службового приміщення у портфелі затриманого правоохоронці вилучили 2300 доларів та 10 тисяч гривень. Крім цього, у приміщенні, було виявлено та вилучено майже 8 тисяч доларів і 4 тисяч 500 гривень розкладених окремо серед медичних справ та карток хворих, у шухлядах і записниках інших двох членів комісії.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.