Черкащина: сім’я пенсіонерів замерзла на своєму подвір’ї

На Черкащині сім’я пенсіонерів замерзла на своєму подвір’ї: 93-річна жінка померла від переохолодження, а її 83-річний чоловік потрапив до лікарні із загальним переохолодженням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, трагедія сталася у селі Орловець Городищенського району. Як стало відомо, літня жінка намагалася зателефонувати родичам, проте через складнощі із прийомом мобільного сигналу 93-річна жінка вийшла з хати на подвір’я.

Через деякий час її чоловік почав хвилюватися. Аби з’ясувати причини тривалої відсутності дружини, 83-річний пенсіонер вирішив вийти на вулицю. Пересуваючись за допомогою табурета, він вийшов на вулицю, де побачив на снігу нерухоме тіло дружини. Швидше за все, жінка послизнулась і впала, а після падіння самостійно піднятися вона вже не змогла. Намагаючись підняти дружину, чоловік упав поруч із жінкою.

Пенсіонерів побачили сусіди, які викликали швидку та самостійно намагалися відігріти потерпілих. На жаль, жінку врятувати не вдалося, а її чоловіка із діагнозом «загальне переохолодження тіла» госпіталізовано до Городищенської районної лікарні.