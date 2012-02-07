У Криму зі снігових заметів витягнули 111 машин

У Криму співробітники МНС витягнули сьогодні зі снігових заметів 111 автомобілів, в яких перебувало 400 чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

Робота зі звільнення транспорту триває. Задіяно близько 80 одиниць техніки.

МНС направило до місць, де є снігові замети, два пересувні пункти обігріву.

Рятувальники просять жителів Криму і туристів без крайньої необхідності не виїжджати на автомобілях за межі населених пунктів, оскільки в регіоні найближчої доби збережуться складні погодні умови.