У Чернігові кір підозрюють ще у двох курсантів

У Чернігові з підозрою на кір госпіталізували ще двох курсантів юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України. Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Станом на 7 лютого всього по коледжу виявлено 6 випадків підозри на кір - один з хворих був джерелом інфекції, оскільки напередодні перебував у родичів у Львівській області, де в сім`ї на кір хворіли діти. Всі хворі з коледжу госпіталізовані, перебіг захворювання середньої тяжкості у трьох хворих, у трьох – легкий. Курсанти, що захворіли, мають щеплення проти кору.

Пенітенціарною службою та санепідслужбою проводиться комплекс протиепідемічних заходів, відповідно до розробленого плану.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого до Чернігівської міської лікарні №2 було госпіталізовано четверо курсантів Чернігівського юридичного коледжу державної пенітенціарної служби України. Курсанти звернулися у медсанчастину коледжу, були відсторонені від навчання, а потім госпіталізовані з попередніми діагнозами лакунарна ангіна та бронхіт.

Усього в Чернігівській області зафіксовано 8 випадків підозри захворювання кором.