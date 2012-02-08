У Вінниці двоє підлітків отруїлись пігулками
08:42, 08 лютого 2012Новини регіонів
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Під час спроби самолікування
У Вінниці госпіталізовано двох дівчат 15 та 16 років, які отруїлись пігулками.
Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.
6 лютого 2012 року під час спроби самолікування через вживання медичних препаратів «Ношпи» та «Парацетамолу» отримали медикаментозне отруєння двоє дівчат, які проживають у м. Вінниця, в сусідніх квартирах.
На даний час дівчата перебувають у реанімаційному відділенні Дитячої обласної лікарні, стан потерпілих середньої тяжкості.
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