На Херсонщині педофіл розбещував 11-річну племінницю

У Херсонській області працівники Великоолександрівського райвідділу міліції затримали жителя одного з сіл, який розбещував свою 11-річну племінницю.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, на прийом громадян, який проводив дільничний інспектор міліції в одному з населених пунктів району, прийшов місцевий житель, який заявив, що підозрює рідного брата у розбещенні своєї дочки.

При перевірці інформація підтвердилася. Виявилося, що дівчинка проживала разом з бабусею, яка була її опікуном. Разом з ними в будинку проживав і молодший син жінки. Рідний батько дівчинки жив окремо. Також з`ясувалося, що ця сім`я вважається неблагополучною, обидва брати були раніше судимі.

Затриманий за підозрою у педофілії зізнався, що примушував племінницю до статевих відносин неприродним шляхом.

Після виявлення даного факту з дівчинкою працювали психологи. На даний час вона проживає з рідним батьком.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України “Розбещення неповнолітніх”, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.