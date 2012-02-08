Керченську протоку закрили для кораблів

У Криму в середу, 8 лютого, на півострові збережеться північно-східний вітер, пориви якого досягатимуть 30 метрів за секунду, Керченська протока закрита для проходження суден, переправа «Керч-Кавказ» не працює.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

За інформацією відомства, в протоці на якірних стоянках знаходяться 125 суден.

Температура повітря вдень становить 3-8 градусів морозу.

ДАІ і МНС просять жителів Криму і туристів не виїжджати за межі населених пунктів, оскільки на дорогах сніжні перемети.

Рятувальники за допомогою спецтехніки 7 лютого звільнили зі снігового полону понад 170 автомобілів, в яких знаходилися майже 600 людей.

Станом на сьогоднішній ранок, у Криму знеструмлено 108 населених пунктів.

Півострів уже третій тиждень живе в умовах штормового попередження.