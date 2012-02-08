На трасі в Криму вже другу добу стоять у заторі 60 авто

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, 7 лютого внаслідок погіршення погодних умов (сильний вітер 30-35 м/с) на автодорозі державного значення Арм’янськ – Сімферополь, на трьох окремих ділянках, через снігові перемети утворилися затори автотранспорту. Так, на ділянці біля с. Журавлівка через перемет довжиною 3,5 км в затор потрапило 120 од. техніки, о 20.00 бійці МНС за допомогою спеціальної техніки розчистили перемет і ліквідували затор.

На ділянці між селами Сумське та Симоненко утворився перемет довжиною 10 км в затор потрапило 60 машин, о 4.00 затор було ліквідовано.

На ділянці між селами Симоненко і Трактове (Красногвардійський район) залишається розчистити 3 км дороги, де знаходиться 60 автомобілів та 2 рейсові автобуси. З метою запобігання загибелі людей від переохолодження в селі Трактове розгорнуто пункт обігріву, до якого було направлено 17 пасажирів рейсових автобусів.

До розчищення доріг та звільнення автотранспорту із заторів всього залучено 26 од. техніки та 71 осіб, в тому числі від МНС - 14 од. техніки та 38 осіб.

Загальну координацію дій здійснювало Головне територіальне управління МНС в АР Крим.